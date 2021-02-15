РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 фев. В Домодедове на 57-м километре трассы М-4 «Дон» столкнулись автобус и фура, сообщается на странице Подольского ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

14 февраля около 9:00 на 57-м километре трассы М-4 «Дон» водитель автобуса с четырьмя пассажирами врезался в прицеп фуры, не успев вовремя затормозить на нечищенной дороге.

«Из-за небольшой скорости движения автобуса непосредственно перед столкновением водитель успел отпрыгнуть от шоферского места в сторону, избежав серьезного травмирования. Других травм, кроме разбитого носа у водителя автобуса и разбитой губы у одной из пассажирок, выявлено не было. Пострадавшие от госпитализации отказались», - сказал заместитель начальника 214 пожарно-спасательной части Дмитрий Лизнев.

По его словам, на место происшествия вызвали дежурную группу спасателей ПСЧ-214 Подольского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас».

Кроме откапывания от снега двери автобуса для того, чтобы пассажиры покинули его самостоятельно, другой квалифицированной помощи от спасателей не потребовалось.