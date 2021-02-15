РИАМО - 15 фев. Пригородные поезда первого Московского центрального диаметра и Белорусского направления МЖД в сторону Лобни вновь останавливаются на пяти станциях, ранее из-за сбоя электрички следовали без остановки на этих станциях, сообщается в Twitter-аккаунте ЦППК.

Ранее на МЦД-1 и Белорусском направлении МЖД поезда в сторону Лобни не останавливались на станциях Баковка, Сколково, Немчиновка, Сетунь, Рабочий поселок. Сбой произошел из-за незапланированной остановки пригородного поезда на станции Баковка.

«Остановки на станциях Баковка, Сколково, Немчиновка, Сетунь, Рабочий поселок возобновлены, остановившийся ранее поезд продолжил движение», – говорится в сообщении.

Пассажиров предупредили, что возможны точечные корректировки расписания поездов для ввода движения в график.