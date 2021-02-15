РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 фев. В результате пожара в частном доме в деревне Кутьино Подольска пострадал мужчина, он получил ожоги лица и рук и был госпитализирован, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

13 февраля в 3:27 поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: деревня Кутьино, улица Солнечная, дом 8. К моменту прибытия на место происходило горение дома с мансардой. Создавалась угроза соседним строениям и автомобилю. Тушение осложнялось сильным порывистым ветром и снегом, отсутствием подъездных путей и наледью, а также тем, что на территории участка находились сторожевые собаки.

«Огнеборцы округа локализовали пожар в 4:06, ликвидировали открытое горение в 4:57, ликвидировали последствия пожара – в 7:22. К сожалению, при пожаре пострадал хозяин дома. Его передали в карету скорой помощи для госпитализации в Подольскую городскую больницу, он получил ожоги лица и рук. В результате пожара сгорел деревянный дом», – говорится в сообщении.

В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники и 20 человек личного состава.