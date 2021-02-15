РИАМО - 15 фев. Посвященная благотворительным проектам фотовыставка пройдет в Москве, в экспозицию войдет 31 фотография, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С 25 по 27 февраля Москва отметит Всемирный день некоммерческих организаций. В преддверии праздника москвичи смогут посетить выставку, чтобы познакомиться поближе с программами столичных НКО и вдохновиться на добрые дела», - говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы познакомят с Центром дополнительного образования «Будущим космонавтам», который проводит занятия по изучению аэрокосмической инженерии, а также встречи со специалистами ракетно-космической отрасли и космонавтами.

Также они смогут посмотреть на деятельность учебно-кинологический центр «Собаки-помощники инвалидов», который готовит собак-терапевтов для детей с инвалидностью.

Кроме того, им в формате фотографий расскажут об инициативе Всероссийского студенческого корпуса спасателей, который проводит спасательные операции и просвещает людей о правилах поведения при возникновении ЧС.

«Каждая из организаций — участниц выставки «Город неравнодушных» занимается решением определенного круга задач. Их программы помогают многодетным семьям, людям с инвалидностью, тяжелобольным детям. Благодаря столичным НКО решаются экологические вопросы, развиваются волонтерство и молодежные движения, выявляются новые детские таланты», - говорится в сообщении.