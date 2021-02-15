РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 фев. Сотрудники пожарной охраны потушили горящий автомобиль на улице 40 лет Победы в подмосковной Балашихе, никто не пострадал, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену 14 февраля в 16:05 поступило сообщение о возгорании транспортного средства по адресу: городской округ Балашиха, улица 40 лет Победы. В 16:43 пожар был ликвидирован», – говорится в сообщении.

Пострадавших нет. В тушении пожара задействовали семь человек и две единицы техники.