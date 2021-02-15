РИАМО - 15 фев. Пригородный электропоезд сбил мужчину в районе станции Железнодорожная Горьковского направления МЖД, пострадавший доставлен в больницу, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Устанавливаются обстоятельства случившегося», – говорится в сообщении.

Мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

Транспортная полиция напомнила гражданам о необходимости соблюдать правила безопасного поведения на объектах железной дороги.