РИАМО - 15 фев. Пригородный электропоезд сбил мужчину в районе станции Железнодорожная Горьковского направления МЖД, пострадавший доставлен в больницу, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.
«На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Устанавливаются обстоятельства случившегося», – говорится в сообщении.
Мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте.
Транспортная полиция напомнила гражданам о необходимости соблюдать правила безопасного поведения на объектах железной дороги.
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