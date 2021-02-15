РИАМО - 15 фев. В Подмосковье и Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальных морозов, он будет действовать до 22:00 16 февраля, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» – это третий уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий, нанесения ущерба.

В Московском регионе также действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы до 22:00 понедельника. «Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду.

«Оранжевый» уровень объявили также на территории почти всего Центрального федерального округа, за исключением Воронежской области.

Более 32 миллиметров осадков выпало в Москве с 12 по 14 февраля, что составляет около 91% от месячной нормы. В понедельник в столичном регионе при облачной с прояснениями погоде существенных осадков не ожидается. Температура воздуха может опуститься до минус 18 градусов.