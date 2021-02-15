РИАМО - 15 фев. Пригородные поезда следуют с опозданием на первом Московском центральном диаметре и Белорусском направлении МЖД из-за внеплановой остановки состава, сообщается в Twitter-аккаунте ЦППК.

«На D1 и Белорусском направлении от Одинцова в сторону Москвы несколько поездов следуют с увеличенным интервалом из-за незапланированной остановки пригородного поезда на станции Баковка», – говорится в сообщении.

На текущий момент поезда в сторону Лобни не останавливаются на станциях Баковка, Сколково, Немчиновка, Сетунь, Рабочий поселок.