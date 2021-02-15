РИАМО - 15 фев. Загруженность московских дорог достигла 6 из 10 возможных баллов утром в понедельник, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Заторы наблюдаются на севере, северо-востоке, северо-западе, юге, юго-западе, юго-востоке и востоке МКАД, а также вылетных магистралях.

Наиболее сложная дорожная ситуация складывается на Садовом кольце и Третьем транспортном кольце. В центре стоят Кремлевская набережная, улица Большая Лубянка, Сретенский бульвар и Яузский бульвар.

К вечеру пробки в столице достигнут 8 баллов. Сложная ситуация на дорогах мегаполиса обусловлена дорожными работами, а также большим количеством ДТП.