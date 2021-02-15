РИАМО - 15 фев. Тела пятилетней девочки и ее отца обнаружили под окнами многоэтажного дома на юго-западе Москвы, у погибших зафиксировали телесные повреждения, характерные для падения с высоты, говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.

«Прокуратура города Москвы организовала проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних в связи с обнаружением тела малолетнего ребенка под окнами многоэтажного дома на юго-западе столицы», – говорится в сообщении.

Инцидент произошел поздно вечером 14 февраля на проспекте Вернадского. Во время проверки прокуроры установят обстоятельства и причины произошедшего.

По итогам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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