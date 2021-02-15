РИАМО - 15 фев. На официальных страницах московских парков в соцсетях с 16 по 21 февраля пройдут онлайн-лекции, мастер-классы и экскурсии, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Пользователям расскажут, как живут люди в Заполярье, где охотились русские цари и какие упражнения рекомендуют балерины для хорошей осанки», – говорится в сообщении.

Посетить онлайн-урок по стретчингу можно будет в соцсетях парках «Ходынское поле». Занятие пройдет 16 февраля в 12:00. 17 февраля в 12:00 в соцсетях Таганского парка ко дню рождения писательницы Агнии Барто пройдет лекция, в ходе которой зрителям расскажут о жизни детской поэтессы и прочитают ее стихи.

На онлайн-занятии цикла «Мастерская балета в усадьбе Воронцово», которое состоится 19 февраля в 18:00, зрителям покажут несколько движений для тренировки мышц спины, помогающие тренировать осанку.

А 20 февраля в 09:00 в соцсетях парка «Северное Тушино» разместят онлайн-лекцию «Богатства Ямала», в ходе которой расскажут об истории и географии края.

В 11:00 21 февраля пользователи смогут посмотреть видеолекцию о языковой культуре в соцсетях Таганского парка. Она будет приурочена к Международному дню родного языка.​

Онлайн‑курс для будущих нянь подготовили в Москве>>