РИАМО – 15 фев. Сотрудники ФСБ в Забайкальском крае и Подмосковье пресекли работу преступной группы, занимавшейся оформлением поддельных документов для незаконных мигрантов, сообщает ТАСС.

«Участники преступной группы (порядка 10 человек) за денежное вознаграждение занимались массовым изготовлением и сбытом поддельных документов, бланков и печатей, которые использовались для незаконного въезда и пребывания иностранных граждан на территории Московской области», - говорится в сообщении.

ОПГ оформила документы для более чем 1 тысячи мигрантов. На этом злоумышленники заработали не менее 2 миллионов рублей.

В настоящее время все участники группы задержаны. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Статьей предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет со штрафом до 500 тысяч рублей.