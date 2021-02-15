РИАМО - 15 фев. Дом Варваринского акционерного общества домовладельцев на улице Остоженке в центре Москвы будет капитально отремонтирован, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Запланированы расчистка фасада от старой краски, обработка в местах замоканий биоцидным препаратом, гидрофобизация, ремонт штукатурного слоя и окраска по подготовленной поверхности. Будут отремонтированы архитектурные элементы и окна», - сказала руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Она добавила, что в подъезде установят двери с запирающим устройством и домофоном, а также номерные таблички.

Также в доме будет модернизирована система электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Планиурется ремонт стен и потолков лестничных клеток, тамбуров и холлов. На лестничных площадках уложат керамогранит, обновят ступеньки и плинтуса, деревянные поручни зашлифуют.

В пятиэтажном доме на Остоженке когда-то жили и работали многие ученые, деятели культуры и искусства. Например, здесь бывал писатель Михаил Булгаков, жил инженер Владимир Шухов и другие.