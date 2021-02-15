РИАМО – 15 фев. Российские ученые представили первую в мире тест-систему, способную обнаружить «британский» штамм Covid-19, разработку уже зарегистрировали в РФ, сообщает Федеральное агентство новостей.

Тест выявляет именно мутантный штамм вируса. Систему испытали на клинических образцах с подтвержденной мутацией.

«Технология показала свою высокую точность», – говорится в сообщении.

По словам специалистов, новую технологию можно использовать с целью разработки реагентов по выявлению других мутаций SARS-CoV-2, а также иных инфекционных возбудителей, при которых необходимо быстрое массовое тестирование населения.​

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14 ФЕВРАЛЯ

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