РИАМО – 15 фев. Крупный пожар в хостеле на Мясницкой улице в Москве мог произойти из-за неисправной проводки, сообщает ТАСС.

«Предварительная причина пожара - короткое замыкание или другая неисправность электропроводки», - сказал источник в экстренных службах.

По словам постояльцев, возгорание возникло возле входа в здание, они пытались потушить его самостоятельно.

Согласно данным МЧС, пожар произошел вечером 14 февраля на площади 500 квадратных метров. Из-за возгорания частично обрушилась кровля здания. Информации о пострадавших не поступало.

По факту произошедшего столичная прокуратура инициировала проверку.​

Видео с места крупного пожара на Мясницкой улице в Москве>>