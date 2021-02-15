РИАМО - 15 фев. В Москве начался прием заявок на получение субсидий столичного правительства на создание и модернизацию новых продуктов, сообщается на официальном сайте мэра города.

Получить городские субсидии на инжиниринг могут участники Московского инновационного кластера. Заявки принимаются до 30 апреля.

«Правительство Москвы с каждым годом расширяет меры финансовой поддержки бизнеса. В 2020 году участники Московского инновационного кластера (МИК) получили от города почти 1 миллиард рублей, в том числе на инжиниринг — свыше 295 миллионов», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Благодаря субсидии участники кластера получат возможность вернуть до 50% расходов на создание или модернизацию продукта на всех этапах. Это может быть разработка конструкторской и технологической документации, проведение испытаний, приобретение оборудования и испытательных стендов.

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