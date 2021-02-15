РИАМО - 15 фев. Столичный портал поставщиков и федеральная электронная торговая площадка «Росэлторг» объявили об интеграции, которая позволит снять барьеры для поставщиков при переходе между системами и обеспечит мгновенную авторизацию и упрощенную регистрацию новых пользователей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В рамках единой закупочной экосистемы на портале поставщиков реализована бесшовная авторизация с продуктами «Росэлторга», а на площадке «Росэлторг.Бизнес» доступна информация о проводимых на портале закупках. Портал поставщиков непрерывно развивает систему B2G- и B2B-сделок», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что в 2020 году предприниматели совершили на портале поставщиков 490 тысяч закупок на сумму порядка 61,1 миллиарда рублей. При этом в секторе B2B было проведено порядка 3,4 тысячи закупок на сумму свыше 500 миллионов рублей.

После интеграции сервисов поставщики смогут увеличить свой рынок сбыта, участвуя в закупках крупных корпоративных клиентов площадки «Росэлторг.Бизнес».

Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации процедур закупок малого объема. «Росэлторг» — крупнейший в России федеральный оператор электронных торгов для государственных заказчиков, а также госкомпаний и коммерческих предприятий.

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