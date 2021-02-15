РИАМО - 15 фев. Загруженность столичных дорог вечером может достичь 8 баллов из 10 возможных, в настоящее время наиболее крупные пробки наблюдаются на МКАД, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Движение в центр затруднено здесь: Волгоградский проспект, Рязанский проспект, шоссе Энтузиастов», – отмечается в сообщении.

Нормальное движение наблюдается на Ленинградском проспекте, проспекте Маршала Жукова, Звенигородском шоссе.

На внутренней стороне МКАД затруднения зафиксированы от Каширского шоссе до Профсоюзной эстакады. На внешней стороне МКАД затор протянулся от 97-го километра до Дмитровского шоссе.

На Волгоградском проспекте плотное движение от МКАД до Текстильщиков. Рязанский проспект загружен от улицы Паперника до Нижегородской. Шоссе Энтузиастов стоит на участке от 1-й Владимирской улицы до Авиамоторной.

Суммарная длина пробок в Москве составляет 89 километров. На скорости движения транспорта сказываются ДТП и дорожные работы.

Движение на участке Дмитровского шоссе в Москве ограничат до 2023 г>>