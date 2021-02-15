РИАМО - 15 фев. Люди, которые долгое время были оторваны от активной жизни из-за пандемии, могут испытывать тревогу, возвращаясь к привычным поездкам в переполненном общественном транспорте, сообщила РИАМО психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.

По ее словам, в начале пандемии коронавирусной инфекции врачи шутили, что отстраненность от других людей, или социофобия, из болезни превратилась в полезную привычку. Однако с постепенным отступлением эпидугрозы стали заметны люди, которые испытывают преувеличенный страх за свое здоровье - ипохондрики. Они пугаются скопления людей, боясь заразиться опасным вирусом.

«Количество таких ипохондриков-социофобов увеличилось из-за реальной угрозы подхватить коронавирус. Но они боятся инфицирования настолько сильно, что еще до выхода из дома накручивают себя, в результате чего в транспорте у них начинается паническая атака, а в конце концов, излишние переживания могут привести ипохондриков на больничную койку», - сказала Панова.

Чтобы снизить уровень тревожности, она посоветовала соблюдать хорошо известные меры профилактики заражения коронавирусом - носить маски и перчатки, чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиком. Важно «закрыть» входные ворота для всяческих инфекций - вылечить больные зубы, держать под контролем хронические заболевания.

«Помните, что гормоны стресса снижают иммунитет, буквально «открывая» организм для всякой заразы. Справиться с необоснованным беспокойством и тревогой помогут специалисты, также следует сосредоточиться на своем образе жизни - бросайте курить, пить алкоголь, есть много сахара. В качестве профилактики можно употреблять витамин D», - отметила психотерапевт.

Панова добавила, что важно и самостоятельно бороться со своими страхами. Для этого необходимо вспомнить о личных ценностях и напомнить себе, ради кого и чего вы каждый день ездите на работу. Также не стоит забывать о своей социальной значимости как члена трудового коллектива.