РИАМО - 15 фев. В столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево в понедельник утром задержали и отменили 42 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В Домодедове задерживаются 17 рейсов, еще три отменили. Во Внукове задержали 13 рейсов, отменили два. Семь рейсов задерживаются в Шереметьеве.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, задержек и отмен рейсов здесь нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпанией либо организацией, которая обслуживает аэропорт, непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 минут и более.

Ранее синоптики сообщили, что с 12 по 14 февраля в Москве выпало около 91% от месячной нормы осадков.