РИАМО - 15 фев. Более 32 миллиметров осадков выпало в Москве с 12 по 14 февраля, что составляет около 91% от месячной нормы, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В пятницу на территории столицы выпало 13 миллиметров осадков. В субботу было уже 18 миллиметров», - сказала Позднякова.

Она добавила, что воскресенье оказалось наименее снежным днем, в эти сутки выпало 1,8 миллиметра осадков.

По словам синоптика, минувшая ночь не стала самой холодной в столице с начала года. Минимальная температура воздуха в городе составила минус 17,8 градуса.

Согласно данным Гидрометцентра РФ, месячная норма осадков для февраля в Москве составляет 36 миллиметров.

В понедельник в столичном регионе при облачной с прояснениями погоде существенных осадков не ожидается. Температура воздуха может опуститься до минус 18 градусов.

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