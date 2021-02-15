РИАМО - 15 фев. Призером международного конкурса Quality Innovation Award в категории «Инновации в государственном секторе» стала программа «Московская инновационная экосистема», которая позволяет разработчикам тестировать продукты на городских объектах до выпуска на рынок, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

В рамках данного проекта разработчики могут протестировать свои технологии на городских и коммерческих объектах до выпуска их на рынок. При этом власти столицы и потенциальные закупщики получают возможность проанализировать эффективность разработанных продуктов.

«Жюри конкурса отметило уникальные условия, которые созданы в Москве для авторов наукоемких решений. Завоевавшая приз программа дает разработчикам возможность проверить жизнеспособность их решений и получить развернутые отзывы целевой аудитории», — сказала заммэра столицы – глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она уточнила, что за 2020 год в рамках программы «Московская инновационная экосистема» поступило свыше 600 запросов от предпринимателей на испытания различных разработок.

В рамках данной программы в мегаполисе протестировали беспилотное такси, экзоскелет кисти, систему для пространственного ориентирования инвалидов по зрению, VR-технологии в образовании и другие.

В рамках программы профильные специалисты выбирают наиболее перспективные и актуальные разработки. После этого подбирается необходимая площадка для испытания.

«Благодаря «Московской инновационной экосистеме» российская столица — один из самых активных городов по количеству тестируемых инноваций. Сегодня в программе участвуют более 100 государственных и коммерческих площадок», — уточнил глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

Во время тестирования продуктов предприниматели получают поддержку экспертов, доступ к инфраструктуре, а еще советы по адаптации разработки под конкретного клиента.

«Проект позволяет изучать российские и международные практики в сфере умных городов и госуправления, анализировать влияние тех или иных технологий на качество жизни в городе», — добавил глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

По его словам, при тестировании разработок оценивается в том числе и практическая польза новых решений для москвичей.

Международный конкурс Quality Innovation Award проводится с 2007 года Финской ассоциацией качества. В минувшем году там было представлено свыше 400 инноваций, 25 из которых отметили наградами.