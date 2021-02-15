РИАМО - 15 фев. Столичная прокуратура организовала проверку по факту пожара в доме на Мясницкой улице в центре города, по итогам проверки решится вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, сообщили в ведомстве.

«По предварительной информации, 14 февраля 2021 года в здании, используемом для оказания гостиничных услуг, расположенном на улице Мясницкая в городе Москве, произошло возгорание», – говорится в сообщении.

Во время проверки прокуроры установят причины и условия произошедшего, а также дадут оценку исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства о пожарной безопасности и безопасности оказываемых услуг.

По данным МЧС, пожар произошел на площади 500 квадратных метров, из-за возгорания частично обрушилась кровля здания. Информации о пострадавших не поступало.

Видео с места крупного пожара на Мясницкой улице в Москве>>