РИАМО - 15 фев. Движение транспорта на Мясницкой улице в центре Москвы восстановили после ликвидации крупного пожара в двухэтажном административном здании, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
Возгорание произошло вечером 14 февраля. Горел хостел по адресу: Мясницкая улица, дом 24/7, строение 3. Из-за пожара движение по Мясницкой улице было полностью перекрыто.
«Движение восстановлено», – говорится в сообщении.
По данным МЧС, пожар произошел на площади 500 квадратных метров, из-за возгорания частично обрушилась кровля здания. Информации о пострадавших не поступало.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии