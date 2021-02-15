РИАМО - 15 фев. Движение транспорта на Мясницкой улице в центре Москвы восстановили после ликвидации крупного пожара в двухэтажном административном здании, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Возгорание произошло вечером 14 февраля. Горел хостел по адресу: Мясницкая улица, дом 24/7, строение 3. Из-за пожара движение по Мясницкой улице было полностью перекрыто.

«Движение восстановлено», – говорится в сообщении.

По данным МЧС, пожар произошел на площади 500 квадратных метров, из-за возгорания частично обрушилась кровля здания. Информации о пострадавших не поступало.

Видео с места крупного пожара на Мясницкой улице в Москве>>