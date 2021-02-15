РИАМО - 15 фев. В понедельник в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода без осадков, температура воздуха может опуститься до минус 18 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура в Москве - минус 16-14 градусов, по области - минус 18-13 градусов. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. Относительная влажность воздуха около 75%», - говорится в сообщении.

Как отметили специалисты, при такой погоде метеочувствительные люди более остро реагируют на перепады температуры. Метеоусловия могут негативно сказываться на самочувствии людей с сердечно-сосудистыми проблемами.

Мороз до минус 27 градусов ожидается в Московском регионе на следующей неделе>>