РИАМО - 14 фев. Жители РФ назвали лучшим фильмом о любви романтическую комедию Владимира Меньшова «Любовь и голуби», она обошла такие картины, как «Титаник» и «Красотка», сообщает Федеральное агентство новостей.

«Советский фильм выбрали 13% участников опроса, который в преддверии Дня всех влюбленных провел портал Superjob. Второе место заняла мелодрама Джеймса Кэмерона «Титаник» с Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет, за нее проголосовали 10% опрошенных», - говорится в сообщении.

Фильм «Красотка», «Дневник памяти» и «Три метра над уровнем неба» вошли в пятерку лучших фильмов о любви.

По результатам опроса, картина «Любовь и голуби» больше нравится мужчинам, чем женщинам. А представительницы прекрасного пола предпочитают фильм «Красотка» с Джулией Робертс и Ричардом Гиром.