Пожар случился в двухэтажном здании на Мясницкой улице в Москве, его площадь составила 500 квадратных метров. Сообщений о пострадавших не поступало.
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Пожар случился в двухэтажном здании на Мясницкой улице в Москве, его площадь составила 500 квадратных метров. Сообщений о пострадавших не поступало.
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