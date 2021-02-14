РИАМО - 14 фев. Пожар случился в двухэтажном здании на Мясницкой улице в Москве, видео с места происшествия опубликовал телеканал «360».

На видео видно, что улица около здания сильно задымлена. Рядом с домом стоят люди.

Площадь пожара в здании старой постройки составила 500 квадратных метров. Сообщений о пострадавших не поступало.

Улица Мясницкая была полностью перекрыта для движения транспорта. Там образовалась пробка длиной около 400 метров.​

Видео с места крупного пожара на Мясницкой улице в Москве>>