РИАМО - 14 фев. Пожар случился в двухэтажном здании на Мясницкой улице в Москве, видео с места происшествия опубликовал телеканал «360».
На видео видно, что улица около здания сильно задымлена. Рядом с домом стоят люди.
Площадь пожара в здании старой постройки составила 500 квадратных метров. Сообщений о пострадавших не поступало.
Улица Мясницкая была полностью перекрыта для движения транспорта. Там образовалась пробка длиной около 400 метров.
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