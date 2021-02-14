РИАМО - 14 фев. Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова выложила в Instagram снимки в новом образе с репетиции спектакля, поклонники высказали ей свое восхищение, сообщает Федеральное агентство новостей.

Актриса сыграет в постановке «Пигмалион» по одноименной пьесе Бернарда Шоу.

«На опубликованных в Instagram фотографиях Проклова запечатлена в парике с пером и фиолетовом наряде. На ее шее и запястьях массивные украшения», - отмечается в сообщении.

Поклонники артистки положительно оценили преображение. Они отметили, что Прокловой удалось создать органичный образ.

«Леночка всегда прелесть!!!» — написали поклонники.​