РИАМО - 14 фев. На Мясницкой улице в центре столице перекрыли движение автотранспорта из-за произошедшего пожара, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Возгорание площадью 500 квадратных метров случилось по адресу: улица Мясницкая, дом 24/7, строение 3.

«Движение по улице Мясницкая полностью перекрыто. Затруднение движения - 0,4 километра», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших при пожаре нет.

Видео с места крупного пожара на Мясницкой улице в Москве>>