РИАМО - 14 фев. В РФ прошла госиспытания улучшенная система предупреждения о ракетном нападении (СПРН), были сделаны все задуманные улучшения, сообщает Федеральное агентство новостей.

В конце прошлого года система СПРН была успешно обновлена, закончился цикл госиспытаний. Также проверили командный пункт системы. Генеральный конструктор СПРН Сергей Боев уточнил, что разработчики успешно справились с задачей по обеспечению обработки и передачи информации с применением новых технологий.

«Эта задача сегодня решена», — подчеркнул Боев в эфире телеканала «Звезда».

Он отметил, что все замечания, которые поступили от министерства обороны РФ, были устранены. Усовершенствованная система начала свою штатную работу в этом году.

По его словам, на ней появились новые локаторы, командные пункты, также доработали каналы передачи данных.

В составе СПРН находятся наземные и космические установки.​