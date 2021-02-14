РИАМО - 14 фев. Площадь возгорания, которое произошло в двухэтажном здании на улице Мясницкой в Москве, составила 500 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Пожар случится по адресу: улица Мясницкая, дом 24/7, строение 3.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит в двухэтажном административном здании старой постройки на общей площади около 500 квадратных метров», - говорится в сообщении.

В 20:18 пожарные ликвидировали открытое горение. По предварительным данным, пострадавших нет.

Согласно открытым данным, в этом доме находятся кафе, караоке-клуб, хостел, гостиница, фитнес-клуб и другие организации.

Видео с места крупного пожара на Мясницкой улице в Москве>>