РИАМО - 14 фев. Возгорание случилось на первом этаже двухэтажного здания на улице Мясницкой в Москве, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС России.

«Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по данному адресу. Принятыми мерами в 20:18 открытое горение было ликвидировано», - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших при пожаре не поступало.

В случае обнаружения возгорания москвичам советуют звонить по телефону «101».

За минувшие сутки в мегаполисе произошло 27 пожаров.

Видео с места крупного пожара на Мясницкой улице в Москве>>