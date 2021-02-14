РИАМО - 14 фев. Возгорание случилось на первом этаже двухэтажного здания на улице Мясницкой в Москве, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС России.
«Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по данному адресу. Принятыми мерами в 20:18 открытое горение было ликвидировано», - говорится в сообщении.
Информации о пострадавших при пожаре не поступало.
В случае обнаружения возгорания москвичам советуют звонить по телефону «101».
За минувшие сутки в мегаполисе произошло 27 пожаров.
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