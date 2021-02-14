РИАМО - 14 фев. Благодаря системе «Безопасный регион» полиция поймала местную жительницу, которая нарисовала оскорбительную надпись на административном здании в центре Одинцова, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В ходе разыскных мероприятий по камерам системы «Безопасный регион» полицейские отследили весь путь вандала.

«Информация для всех вандалов и правонарушителей, которые пытаются в нашем городе совершить противоправные действия: все попадет в систему, она оцифрована, каждый квадрат города попадает на камеру, и мы можем установить личность правонарушителя», - сказал глава городского округа Андрей Иванов.

Он уточнил, что вложенные в систему средства дают результат.

По словам Иванова, судя по данным с камер, к акту вандализма женщина готовилась основательно: она пряталась, маскировалась и переодевалась.

Как уточнил замглавы администрации округа Максим Ширманов, на сегодняшний день с женщиной работают органы правопорядка.

«Могу сказать, что это будет как минимум административная ответственность, а в принципе эпизод тянет на уголовное преследование», — добавил Ширманов.

Камеры системы «Безопасный регион» являются важным подспорьем в работе полиции. За прошлый год с их помощью было раскрыто 87 преступлений, выявлено 629 административных правонарушений, установлено 387 нарушителей по линии ГИБДД.

На сегодняшний день в Одинцовском округе установлено 4911 камер видеонаблюдения, в том числе на крупных транспортно-пересадочных узлах, детских игровых площадках, пешеходных переходах, в подъездах и так далее. Срок хранения информации на них составляет от 15 до 30 суток

На плановой основе каждый год муниципалитет добавляет камеры подъездного наблюдения, уже оборудованы 2314 штук. В 2021 году запланировано поставить 455 камер. Установка и обслуживание производятся за счет бюджета округа.

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