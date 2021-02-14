РИАМО - 14 фев. Юморист и телеведущий Максим Галкин в честь Дня всех влюбленных выложил на YouTube юмористический клип, который тепло приняли поклонники, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Галкин опубликовал на YouTube ролик, состоящий из нескольких скетчей. Он разыграл жизненные истории разных влюбленных пар, отмечающих День святого Валентина», - говорится в сообщении.

В видео юморист также поразмышлял о том, что лучше выбрать в подарок любимой: кольцо, шубу или сертификат в салон красоты.

Поклонники юмориста поставили клипу порядка 2 тысяч лайков за несколько часов.

«Уже с первой секунды забыл, что все роли исполняет сам Максим, вот талант», - отметил один из поклонников.