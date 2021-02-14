РИАМО - 14 фев. В московских аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево в воскресенье вечером задержали и отменили 69 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали восемь рейсов, еще шесть отменили. В Шереметьеве задержали три рейса, отмен нет. В аэропорту Домодедово задержаны 48 рейсов, еще четыре отменены.

Согласно данным онлайн-табло подмосковной аэрогавани Жуковский, там нет задержек и отмен прилетов и вылетов.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

В Подмосковье и Москве прошел рекордный снегопад, который сильно повлиял на движение транспорта.

Пассажиры аэропорта Домодедово 13 февраля в соцсетях жаловались на массовые задержки рейсов. В воздушной гавани создали оперштаб для координации работы. Службы Домодедова продолжают работать в усиленном режиме. Аэродром уже очистили от 1,2 миллиона кубометров снега.