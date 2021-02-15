РИАМО - 15 фев. С понедельника Россия возобновила авиасообщение с Азербайджаном и Арменией, рейсы будут выполняться из Москвы, сообщается на сайте правительства страны.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Из Москвы в Баку будут летать два рейса в неделю, из российской столицы в Ереван – четыре раза в неделю.

Как уточняется на сайте «Аэрофлота», рейсы по в Баку будут выполняться по средам и воскресеньям. Обратные полеты планируются по понедельникам и четвергам.

Рейсы по маршруту Москва — Ереван будут летать по понедельникам, средам, четвергам и субботам. Обратные рейсы будут выполняться по понедельникам, воскресеньям и два рейса по четвергам.

Ранее Россия прерывала международное сообщение из-за пандемии коронавирусной инфекции. На данный момент уже восстановлено авиасообщение с несколькими странами: Греция, Финляндия, Индия, Турция, ОАЭ, Швейцария и другие.​