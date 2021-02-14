РИАМО - 14 фев. На предстоящей неделе в Москве и Подмосковье прогнозируется морозная погода, температура опустится до минус 27 градусов, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«На следующей неделе погода будет разной, но в основном морозной. В начале недели температура воздуха понизится ночью до минус 20 – минус 22, но без осадков. Днем температура воздуха в столице составит минус 15 – минус 16, а по области – до минус 18 градусов», - сказала Позднякова.

Она отметила, что в ночь на 16 февраля температура будет минус 24 – минус 26 градусов, а по области – до минус 27. Днем в столице ожидается минус 16 – минус 18 градусов, а по области – минус 16 – минус 21.

По ее словам, 17 февраля в регион придет циклон. Скорее всего, в столице и Подмосковье немного потеплеет.

«Мы ожидаем, что в ночные часы температура воздуха составит минус 20 градусов и в дневные часы около минус 12 – минус 14 градусов», - добавила синоптик.

Позднякова добавила, что 18 и 19 февраля мороз вернется в столичный регион, температура воздуха будет минус 22 – минус 27 градусов в ночные часы и минус 16 – минус 21 днем.