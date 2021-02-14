РИАМО - 14 фев. За три дня мощного снегопада в столице экипажи дорожного патруля ЦОДД отбуксировали 976 автомобилей с дорог, в основном это были большегрузы, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Эвакуаторы АМПП отбуксировали с городских дорог 137 грузовых и 11 легковых машин, которые попали в ДТП или застряли в снегу.

«В эти снежные дни особенно сложно на МКАД и эстакадах — большегрузы скользят, не могут подняться в горку и буксуют, собирая пробки», - говорится в сообщении.

Водителям фур посоветовали не перегружать транспорт, а также держаться правого ряда, чтобы не мешать уборочной технике на дороге и не создавать заторов.

В мегаполисе прошел сильный снегопад. Сугробы в городе выросли до 59 сантиметров. Дорожные и коммунальные службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме.