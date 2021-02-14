РИАМО - 14 фев. Задымление трамвая, следовавшего по маршруту №28к, произошло в воскресенье вечером на Живописной улице в Москве, сообщается в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Инцидент произошел около 17:45 в районе дома 22 по Живописной улице

«Пострадавших нет. На месте работали оперативные службы», - говорится в сообщении.

Движение трамваев на Живописной улице в настоящее время восстановлено. Ранее здесь задерживались трамваи № 28к.

Маршрут был временно изменен.