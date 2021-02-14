РИАМО – 14 фев. Российские хоккеисты обыграли в воскресенье команду из Чехии со счетом 7:4, таким образом, сборная РФ досрочно стала победителем Евротура, сообщает kp.ru.

Матч прошел на стадионе «Мальме-Арена» в Швеции. Игра состоялась без зрителей на трибунах.

«Сборной России удалось досрочно стать чемпионом, поскольку россияне выиграли все три матча третьего этапа Евротура, набрав восемь очков. Второе место занимает сборная Швеции с тремя очками, третье - сборная Финляндии (два очка), замыкают таблицу чехи (два очка)», - отмечается в материале.

Заключительный матч Шведских хоккейных игр в рамках Евротура пройдет также в воскресенье. На лед выйдут команды из Швеции и Финляндии.​​