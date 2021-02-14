РИАМО - 14 фев. В Московской области наблюдается несколько заторов, в том числе и из-за застрявших на дорогах большегрузов, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Затруднения движения на дорогах Подмосковья: на Володарском шоссе от поселка Орлово до пересечения с Каширским шоссе из-за застрявших фур движения нет, на Каширском шоссе в районе села Ям также стоят фуры, на Симферопольском шоссе стоят фуры на въезд в Москву, на Расторгуевском шоссе», - говорится в сообщении.

Также заторы отмечены на Октябрьском проспекте и Зенинском шоссе в Люберцах, Косинском шоссе и Новомилетском шоссе в Балашихе, Носовихинском шоссе.

Автолюбителям посоветовали отложить поездки на личной машине на более позднее время.

«Дорожные службы не могут выполнить уборку дорог из-за дорожных заторов», - отмечается в материале.

За последние два дня на территории Подмосковья в среднем выпало до 50 сантиметров снега. Дорожные и коммунальные службы работают в усиленном режиме.