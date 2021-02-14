РИАМО - 14 фев. В Московской области наблюдается несколько заторов, в том числе и из-за застрявших на дорогах большегрузов, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Также заторы отмечены на Октябрьском проспекте и Зенинском шоссе в Люберцах, Косинском шоссе и Новомилетском шоссе в Балашихе, Носовихинском шоссе.
Автолюбителям посоветовали отложить поездки на личной машине на более позднее время.
«Дорожные службы не могут выполнить уборку дорог из-за дорожных заторов», - отмечается в материале.
За последние два дня на территории Подмосковья в среднем выпало до 50 сантиметров снега. Дорожные и коммунальные службы работают в усиленном режиме.
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