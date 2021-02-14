РИАМО - 14 фев. Возгорание произошло из-за вспышки жировых отложений в системе вентиляции в здании на Измайловском шоссе в Москве, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Пожар случился по адресу: Измайловское шоссе, дом 71, корпус 5.

«Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по данному адресу. По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходила вспышка жировых отложений в системе вентиляции на первом этаже здания», - говорится в сообщении.

В 18:03 возгорание было полностью ликвидировано. Информации о пострадавших при пожаре не поступало.

Согласно открытым данным, по этому адресу находятся хинкальная, гриль-бар, концертный зал и многое другое.