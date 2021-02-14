РИАМО - 14 фев. В Microsoft Word есть способ шифровки текста с помощью пароля, он нужен тем, кто использует приложение при работе с конфиденциальной информацией, сообщает kp.ru.

«Необходимо открыть нужный документ Word, далее перейти на вкладку «Файл», в разделе «Сведения» выбрать пункт «Защита документа» и подпункт «Зашифровать с использованием пароля», - говорится в сообщении.

Затем пользователю нужно будет ввести пароль и подтвердить его. На этом процесс шифрования текста в Word закончится.

При этом, если пользователь забудет введенный пароль, то восстановить его уже не будет возможности.