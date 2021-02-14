РИАМО - 14 фев. Дорожные и коммунальные службы продолжают работать в усиленном круглосуточном режиме по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, они делают упор на подготовке дорог и территории к рабочей неделе, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

За последние два дня на территории Московской области в среднем выпало до 50 сантиметров снега. Осадки составили более 80% от нормы февраля.

«Дорожные службы делают упор на подготовку маршрутов общественного транспорта для того, чтобы завтра вы могли беспрепятственно добраться до работы, отвезти детей в детские сады и школы, пересесть на электрички МЦД. Коммунальные службы очищают тротуары и пешеходные дорожки для того, чтобы завтра можно было дойти до школ, детских садов и поликлиник», - сказал Гержик.

За прошедшие сутки в Подмосковье расчистили 38 тысяч километров дорог, более 31 миллиона квадратных метров общественных пространств, дворов, тротуаров.

На работу по очистке общественных территорий вышли волонтеры.

«Спасибо неравнодушным жителям, которые откликнулись и пришли на помощь в такой непростой ситуации. Чтобы привести в порядок всю структуру, потребуется время. Работы еще продолжаются. После очистки снег необходимо вывезти. На это уйдет до пяти дней», - подчеркнул министр.

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