РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 фев. Жители подмосковных Люберец в воскресенье вышли на уборку снега после мощного снегопада, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

За два дня в Подмосковье местами выпало до 60 сантиметров снега, что составляет 87% от февральской нормы. Прошедший снегопад занял третье место среди самых сильных снегопадов февраля за последние 50 лет.

«Мы снега не боимся!», - заявили сегодня жители дома №21 по Комсомольскому проспекту в Люберцах. Вместе с коммунальными и дорожными службами устранять последствия мощнейшего снегопада вышли многие люберчане. Благодарю всех, кто откликнулся на призыв помочь! Вместе мы быстрее приведем дороги и дворы в порядок», - написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что проверил качество уборки на территории городского округа Люберцы. Все службы получили соответствующие указания. Работа в усиленном режиме продолжается.

«Сейчас в округе работают порядка 1,6 тысячи человек, задействовано 244 единицы техники. Привлечены дополнительные силы со стороны сторонних организаций. Отрабатываем все обращения жителей», - отметил глава муниципалитета.

Он призвал жителей Люберец воздержаться от поездок на личном транспорте, а также не парковаться на проезжей части и тротуарах.

«По возможности помогите нашим коммунальным службам очистить от снега территорию возле подъездов, а также свои парковочные места. Для всех нас непогода – это настоящее испытание. И только сообща мы справимся с ней. Благодарю всех за понимание и терпение», - заключил Ружицкий.