РИАМО – 14 фев. Если человек в неправильной позе смотрит телевизор, то у него могут возникнут серьезные проблемы со здоровьем от ухудшения зрения до заболеваний мочеполовой системы, сообщил врач-невролог, руководитель медцентра акупунктуры «Доктор Орлов» Игорь Орлов.

«Оптимально смотреть телевизор сидя в кресле с подголовником, чтобы шея не уставала. Ни в коем случае не лежа или в каких-то других позах. Если смотреть лежа, то у вас сгибается шейный отдел позвоночника, соответственно приподнимается таз и перегружается шея. Потом могут возникнуть проблемы с позвоночником в области шеи», – отметил Орлов в эфире радио Sputnik.

Кроме того, он также напомнил, что нельзя смотреть телевизор или видео на гаджете больше двух часов без перерыва.

После двух часов просмотра нужно обязательно встать, походить и размять мышцы. При долгом неподвижном сидении нарушается кровообращение в области малого таза, и это приводит к неприятным последствиям. У женщин – к гинекологическим заболеваниям, у мужчин – к заболеваниям мочеполовой сферы.​