РИАМО - 14 фев. С 15 по 20 февраля на территории Московской области ожидаются неблагоприятные погодные условия из-за морозов, температура воздуха окажется ниже климатической нормы на 7-12 градусов, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

В ночные часы в Московском регионе столбики термометров опустятся до минус 26 градусов.

«В связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров по причине нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов, нарушения правил эксплуатации газового оборудования, использования самодельных нагревательных устройств, нарушения правил пожарной безопасности», - говорится в сообщении.

Жителям Подмосковья напомнили о недопустимости пользоваться неисправными электроприборами, а также приборами, провода которых имеют поврежденную изоляцию. Также нельзя использовать самодельные электронагревательные приборы и предохранители, они должны быть только заводского изготовления.

Также категорически запрещено подключать несколько приборов к одной розетке с помощью переходной вилки на 3-4 ответвлении.

«При использовании электроприборов ваша безопасность зависит от внимательности и осторожности, в случае обнаружения сильного нагрева электрической вилки или самого электроприбора, немедленно его обесточьте», - отметили в МЧС.