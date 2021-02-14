РИАМО - 14 фев. Двухэтажное складское помещение на улице Промышленной в столице обрушилось на площади более 1 тысячи квадратных метров, погиб один человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Утром в воскресенье в службу экстренного вызова поступила информация об обрушении двухэтажного склада по адресу: улица Промышленная, дом 11а.

«По прибытии спасатели и пожарные приступили к поиску пострадавших. Был обнаружен один погибший», - говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Также поверку по данному инциденту проводит Нагатинская межрайонная прокуратура столицы.