РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 14 фев. В подмосковных Люберцах пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме в поселке Томилино, где погибли два человека, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Четырнадцатого февраля в 6:21 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: городской округ Люберцы, поселок Томилино, улица Радищева, дом №1А. В 7:57 пожар локализовали на площади 176 квадратных метров.

«В 8:59 - ликвидация открытого горения. В 14:50 - полная ликвидация пожара», - говорится в сообщении.

В тушении участвовали 11 единиц техники и 34 человека, в том числе от МЧС России: 3 единицы техники, 11 человек.